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Общество4 июня 2021 11:20

Начался второй день Великорецкого крестного хода 2021

Паломники вышли из села Бобино
Андрей Сергеев
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Сегодня верующим предстоит пройти самый длинный участок пути.

Сегодня верующим предстоит пройти самый длинный участок пути.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 4 июня, начался второй день Великорецкого крестного хода. Паломники отправились из села Бобино в село Монастырское, где состоится молебен святителю Николаю Чудотворцу. Сегодня верующим предстоит пройти самый длинный участок пути - 36 километров. В дороге паломники пробудут около 12 часов.

Безопасность шествия Великорцкого крестного хода обеспечивают 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Спасатели дежурят в местах ночевок, при проведении служб, а также на водных объектах.

Напомним, что ежегодно в Кировской области проходит Великорецкий крестный ход. Со всей страны съезжаются паломники, чтобы пройти путь от Кирова до села Великорецкое.