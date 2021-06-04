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Общество4 июня 2021 10:04

Великорецкий крестный ход 2021: Безопасность паломников обеспечат сотрудники МЧС

Спасатели будут сопровождать верующих на протяжении всего Великорецкого крестного хода
Алексей РомановАлексей Романов
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За все время крестного хода верующие пройдут 150 км

За все время крестного хода верующие пройдут 150 км

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Безопасность шествия Великорцкого крестного хода обеспечат 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Спасатели будут дежурить в местах ночевок, при проведении служб, а также на водных объектах. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Кроме того, инспекторы МЧС проведут профилактические мероприятия для предотвращения лесных пожаров. Вся программа крестного хода согласована с правительством области, Вятской Епархией, УМВД, министерством здравоохранения и общественными организациями.

Напомним, что на Великорецкий крестный ход в Кировскую область ежегодно приезжают паломники со всей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Верующие пешей колонной пройдут около 150 км. На пути следования они четыре раза остановятся на ночлег. Шествие началось 3 июня и продлится шесть дней.