Великорецкий крестный ход 2021: Безопасность паломников обеспечат сотрудники МЧС

За все время крестного хода верующие пройдут 150 км Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Безопасность шествия Великорцкого крестного хода обеспечат 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Спасатели будут дежурить в местах ночевок, при проведении служб, а также на водных объектах. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Кроме того, инспекторы МЧС проведут профилактические мероприятия для предотвращения лесных пожаров. Вся программа крестного хода согласована с правительством области, Вятской Епархией, УМВД, министерством здравоохранения и общественными организациями.

Напомним, что на Великорецкий крестный ход в Кировскую область ежегодно приезжают паломники со всей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Верующие пешей колонной пройдут около 150 км. На пути следования они четыре раза остановятся на ночлег. Шествие началось 3 июня и продлится шесть дней.