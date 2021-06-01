Кировчане определились с объектами, которые благоустроят в 2022 году

Больше всего голосов жители областного центра отдали за благоустройство парка имени Кирова. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершилось народное голосование за общественные территории, которые благоустроят в 2022 году. В нем приняли участие более 63 тысяч жителей города. Об этом сообщили в горадминистрации.

В перечень вошли 99 объектов. В их числе парки, скверы, бульвары, набережные, а также 85 тротуаров.

Победителем рейтинга стал парк имени Кирова. За него свой голос отдали около 8 тысяч горожан. Второе место занял сквер на улице Советской, 27 в Нововятском районе. Его благоустройство поддержали более 5 тысяч человек. На третьей строчке расположился парк имени Гагарина, набрав свыше 4 тысяч голосов. В настоящее время проектная документация по данным объектам уже проходит госэкспертизу.

Кроме того, в пятерку лидеров вошли пешеходная зона на проспекте Строителей и Театральная площадь со скверами и прилегающей к ней территорией.

Проектировщики, совместно с кировчанами составляли макеты благоустройства. Они постарались максимально возможно учесть все пожелания горожан.