Кто наградил кировских школьников майонезом

Глава администрации города вручил ребятам только Благодарственные письма. Фото: admkirov.ru

Майонезная история, вышедшая из-под пера регионального СМИ и растиражированная федеральными изданиями, на проверку оказалась лишь вольной трактовкой и додумкой произошедшего. «Комсомолка» разобралась в истории, которая произошла в Кирове с участием городских властей и школьников.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В начале рабочей недели в стенах городской администрации состоялась торжественная встреча с победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады. На мероприятие собралось несколько десятков ребят из различных школ города. Как и полагается для такого формата, апофеозом формальности стали речи, произнесенные чиновниками мэрии, о чаяниях, что подрастающие поколение останется на своей малой Родине и вложит свои знания в развитие родного края. В такой же ритуальной процессии прошла и церемония награждения школьников благодарственными письмами, а также обязательная общая фотография на лестницах администрации, с улыбающимися лицами награжденных и награждавших. Что же может пойти не так в годами отработанной схеме? Оказывается многое…

ПОЧЕМУ ВСЕ ПОШЛО НЕ ТАК

Встреча осталась бы незамеченной и канула в небытие бесконечных пресс-релизов администрации, если бы не одно «но». Внимательный читатель уже заметил, что в вышеозвученной схеме не хватило одного элемента, а именно подарков, которые полагается вручать победителям. И такую «награду» отыскало одно из кировских СМИ, сославшись в своем материале на сообщение от родителей одного из олимпиадников, журналисты заявили, что в мэрии интеллектуальный труд призеров оценили в четыре пачки майонеза. Разумеется, такая «сенсационная» весть молниеносно разлетелась по городским пабликам и СМИ.

ЧТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

Что в майонезной истории оказалось вымыслом рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации города Кирова.

- Глава администрации города вручил ребятам только Благодарственные письма. Пакеты с подарками для детей были подготовлены благотворительным фондом «Содружество» при участии спонсорских организаций, - заверили в городской мэрии.

Получается, что майонез все-таки был, но отношения к нему высокие чины не имели.