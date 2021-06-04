Представитель благотворительного фонда рассказала о церемонии награждения кировских школьников майонезом

Ольга Смирнова прокомментировала инцидент с награждением кировских школьников.

Представитель благотворительного фонда «Содружество» Ольга Смирнова прокомментировала инцидент с награждением кировских школьников четырьмя пачками майонеза.

- Много лет я занимаюсь талантливыми детьми, принимала активное участие в учреждении благотворительных стипендий и помощи семьям. Особенный интерес занимают дети - участники всероссийской олимпиады школьников. Это я попросила организаторов разрешить мне присутствовать на этом вручении. Мы в течение двух часов собрали наборы для того, чтобы детей как-то порадовать. Я понимаю маму, которая решила выложить в интернет эти четыре майонеза, горько заявив, что в городе Кирове поощрили участников и победителей майонезами. Да это не они, это я. Я поздравляю вас с тем, что у вас такие дети. Они супер, они сегодня достойны гораздо большего.

Напомним, что в начале рабочей недели в стенах городской администрации состоялась торжественная встреча с победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады. После чего в сеть попала информация, что чиновники наградили школьников за интеллектуальный труд четырьмя пачками майонеза. В действительности же администрация не вручала подобные подарки. Читать.