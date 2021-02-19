Коронавирус в Кировской области, последние новости на 19 февраля 2021 года: в инфекционных стационарах лечатся две тысячи пациентов с COVID-19

В реанимации остаются более сотни пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 19 февраля:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 141 новый случай заражения коронавирусом;

- 1091 житель области выздоровел;

- амбулаторно лечатся 4854 человека.

В инфекционные стационары госпитализирован 2441 пациент. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 2062 человек. У 1843 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 379 пациентов - с диагностическими пневмониями, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 121 человек, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 284 (+1). Так, за неделю - с 8 по 14 февраля - в Кировской области скончались шесть пациентов. Коэффициент смертности от коронавируса - 0,81% (средний по России - 1.97%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.

В Кировской области продолжается вакцинация от коронавируса. По состоянию на 13 февраля первым компонентом лекарства привились 24979 жителей региона. Полный цикл вакцинации прошел 4221 кировчанин. За все время в нашу область поставили более 32 тысяч доз. 17 февраля в регион привезли новую партию вакцины - 6150 доз лекарства. В кратчайшие сроки их обещают распределить между прививочными пунктами.

Записаться можно по единому номеру 122, а также через единые порталы «Госуслуги» и «Электронная регистратура». В первую очередь на вакцинацию будут приглашать кировчан из «листа ожидания».

В Белой Холунице закрылся инфекционный стационар, работавший с коронавирусными больными. Отметим, это уже пятый ковидный госпиталь, прекративший свою работу. На данный момент в регионе работают 14 инфекционных стационаров, в которых лечатся 2680 пациентов.

Все действующие в Кировской области ограничительные меры продлеваются до 4 марта. Работа дискотек и танцплощадок, а также проведение досуговых, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий под запретом. Исключение - спортивные мероприятия, деятельность музеев, заповедников, театров и кинотеатров, а также еще ряда учреждений.

Более трех тысяч кировских предпринимателей получили субсидии на закупку дезинфицирующих средств. Общая сумма выделенных средств составила 110,3 миллиона рублей. Также бизнесмены получили миллиард рублей в качестве поддержки в связи с пандемией коронавируса.

Заведения общепита и досуговые учреждения снова могут работать по ночам. Изменения в постановление внесли 3 февраля. Теперь с 23 до 6 утра заведения могут снова принимать гостей с условием соблюдения санитарных требований. Исключение - запрещена работа танцплощадок.

Кировская область получит 45 миллионов рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом. Эти препараты будут получать пациенты, лечащиеся на дому. Медикаменты им будут выдавать бесплатно по рецепту врача.