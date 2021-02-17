В Кировскую область привезли более шести тысяч доз вакцины

Препарат обещают распределить по кировским прививочным пунктам уже сегодня, 17 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировскую область привезли новую партию вакцины от коронавируса. На сей раз к нам поступили 6150 доз лекарства. Информацию сообщает пресс-служба регионального правительства.

Препарат обещают в кратчайшие сроки распределить по прививочным пунктам: 17 февраля - в областном центре, 18 февраля - по районам. На вакцинацию в первую очередь будут приглашать кировчан из «листа ожидания».

На данный момент Кировская область получила в общей сложности около 32600 доз препарата. Напомним, записаться на вакцинацию можно на порталах Госуслуг, «Электронной регистратуры» либо по единому номеру 122. Дополнительные даты для записи на сайтах будут открываться в зависимости от прихода информации о сроках поставки новых партий лекарства. Приоритет для прививки отдается медикам, педагогам, соцработникам и кировчанам старше 55 лет.