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Коронавирус Covid-19

В Кировскую область привезли более шести тысяч доз вакцины

Новую партию лекарства в скором времени распределят по прививочным пунктам
Софья Михерская
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Препарат обещают распределить по кировским прививочным пунктам уже сегодня, 17 февраля.

Препарат обещают распределить по кировским прививочным пунктам уже сегодня, 17 февраля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировскую область привезли новую партию вакцины от коронавируса. На сей раз к нам поступили 6150 доз лекарства. Информацию сообщает пресс-служба регионального правительства.

Препарат обещают в кратчайшие сроки распределить по прививочным пунктам: 17 февраля - в областном центре, 18 февраля - по районам. На вакцинацию в первую очередь будут приглашать кировчан из «листа ожидания».

На данный момент Кировская область получила в общей сложности около 32600 доз препарата. Напомним, записаться на вакцинацию можно на порталах Госуслуг, «Электронной регистратуры» либо по единому номеру 122. Дополнительные даты для записи на сайтах будут открываться в зависимости от прихода информации о сроках поставки новых партий лекарства. Приоритет для прививки отдается медикам, педагогам, соцработникам и кировчанам старше 55 лет.