Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 18 февраля:- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 138 новых случаев заражения коронавирусом;- 387 жителей области выздоровели;- амбулаторно лечатся 5466 человек.В инфекционные стационары госпитализированы 2477 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 2076 человек. У 1875 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 401 пациент - с диагностическими пневмониями, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 114 человек, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ.По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 282. Так, за неделю - с 8 по 14 февраля - в Кировской области скончались шесть пациентов. Коэффициент смертности от коронавируса - 0,81% (средний по России - 1.97%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.В Кировской области продолжается вакцинация от коронавируса. По состоянию на 13 февраля первым компонентом лекарства привились 24979 жителей региона. Полный цикл вакцинации прошел 4221 кировчанин. За все время в нашу область поставили более 32 тысяч доз. 17 февраля в регион привезли новую партию вакцины - 6150 доз лекарства. В кратчайшие сроки их обещают распределить между прививочными пунктами.Записаться можно по единому номеру 122, а также через единые порталы «Госуслуги» и «Электронная регистратура». В первую очередь на вакцинацию будут приглашать кировчан из «листа ожидания».В Белой Холунице закрылся инфекционный стационар, работавший с коронавирусными больными. Отметим, это уже пятый ковидный госпиталь, прекративший свою работу. На данный момент в регионе работают 14 инфекционных стационаров, в которых лечатся 2680 пациентов.Все действующие в Кировской области ограничительные меры продлеваются до 4 марта. Работа дискотек и танцплощадок, а также проведение досуговых, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий под запретом. Исключение - спортивные мероприятия, деятельность музеев, заповедников, театров и кинотеатров, а также еще ряда учреждений.Более трех тысяч кировских предпринимателей получили субсидии на закупку дезинфицирующих средств. Общая сумма выделенных средств составила 110,3 миллиона рублей. Также бизнесмены получили миллиард рублей в качестве поддержки в связи с пандемией коронавируса.Заведения общепита и досуговые учреждения снова могут работать по ночам. Изменения в постановление внесли 3 февраля. Теперь с 23 до 6 утра заведения могут снова принимать гостей с условием соблюдения санитарных требований. Исключение - запрещена работа танцплощадок.Кировская область получит 45 миллионов рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом. Эти препараты будут получать пациенты, лечащиеся на дому. Медикаменты им будут выдавать бесплатно по рецепту врача.