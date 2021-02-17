Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 17 февраля:- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 132 новых случая заражения коронавирусом;- 243 жителя области выздоровели;- амбулаторно лечатся 5448 человек.В инфекционные стационары госпитализирован 2551 пациент. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 2115 человек. У 1940 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 436 пациентов - с диагностическими пневмониями, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 112 человек, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 281. Так, за неделю - с 8 по 14 февраля - в Кировской области скончались шесть пациентов. Коэффициент смертности от коронавируса - 0,81% (средний по России - 1.97%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.В Белой Холунице закрылся инфекционный стационар, работавший с коронавирусными больными. Отметим, это уже пятый ковидный госпиталь, прекративший свою работу. На данный момент в регионе работают 14 инфекционных стационаров, в которых лечатся 2680 пациентов.Все действующие в Кировской области ограничительные меры продлеваются до 4 марта. Работа дискотек и танцплощадок, а также проведение досуговых, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий под запретом. Исключение - спортивные мероприятия, деятельность музеев, заповедников, театров и кинотеатров, а также еще ряда учреждений.Более трех тысяч кировских предпринимателей получили субсидии на закупку дезинфицирующих средств. Общая сумма выделенных средств составила 110,3 миллиона рублей. Также бизнесмены получили миллиард рублей в качестве поддержки в связи с пандемией коронавируса.Заведения общепита и досуговые учреждения снова могут работать по ночам. Изменения в постановление внесли 3 февраля. Теперь с 23 до 6 утра заведения могут снова принимать гостей с условием соблюдения санитарных требований. Исключение - запрещена работа танцплощадок.В Кировской области продолжается вакцинация от коронавируса. По состоянию на 13 февраля первым компонентом лекарства привились 24979 жителей региона. Полный цикл вакцинации прошел 4221 кировчанин. За все время в нашу область поставили более 26 тысяч доз, и сейчас они почти все израсходованы.Приоритет отдается в первую очередь работникам социальной, медицинской, образовательной сфер, а также контактирующим с большим количеством людей и старшему поколению.Записаться можно по единому номеру 122, а также через единые порталы «Госуслуги» и «Электронная регистратура».Кировская область получит 45 миллионов рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом. Эти препараты будут получать пациенты, лечащиеся на дому. Медикаменты им будут выдавать бесплатно по рецепту врача.