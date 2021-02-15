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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 15 февраля 2021 года: за минувшую неделю от COVID-19 умерли шесть человек

Региональный оперштаб опубликовал актуальные данные по COVID-19 на 15 февраля
Анастасия РОМАНОВААнастасия РОМАНОВА
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В тяжелом состоянии остаются 104 пациента, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В тяжелом состоянии остаются 104 пациента, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 15 февраля:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 140 новых случаев заражения коронавирусом;

- 220 жителей области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 5530 человек.

В инфекционные стационары госпитализирован 2661 пациент. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 2253 человек. У 2042 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 408 пациентов - с диагностическими пневмониями, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 104 человек, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 280 (+1). Так, за неделю - с 8 по 14 февраля - в Кировской области скончались шесть пациентов. Коэффициент смертности от коронавируса - 0,81% (средний по России - 1.97%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.

Все действующие в Кировской области ограничительные меры продлеваются до 4 марта. Работа дискотек и танцплощадок, а также проведение досуговых, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий под запретом. Исключение - спортивные мероприятия, деятельность музеев, заповедников, театров и кинотеатров, а также еще ряда учреждений.

Более трех тысяч кировских предпринимателей получили субсидии на закупку дезинфицирующих средств. Общая сумма выделенных средств составила 110,3 миллиона рублей. Также бизнесмены получили миллиард рублей в качестве поддержки в связи с пандемией коронавируса.

В Кирове закрылся еще один инфекционный стационар для коронавирусных пациентов. Ковидный госпиталь был развернут на базе клинической больницы №7 в Лянгасово. Теперь учреждение сможет вернуться к прежнему режиму работы. На случай ухудшения эпидситуации в регионе сохраняют резерв коек.

Заведения общепита и досуговые учреждения снова могут работать по ночам. Изменения в постановление внесли 3 февраля. Теперь с 23 до 6 утра заведения могут снова принимать гостей с условием соблюдения санитарных требований. Исключение - запрещена работа танцплощадок.

В Кировской области продолжается вакцинация от коронавируса. На данный момент первым компонентом лекарства привились 24979 жителей региона. Полный цикл вакцинации прошел 4221 кировчанин. За все время в нашу область поставили более 26 тысяч доз, и сейчас они почти все израсходованы.

Приоритет отдается в первую очередь работникам социальной, медицинской, образовательной сфер, а также контактирующим с большим количеством людей и старшему поколению.

Записаться можно по единому номеру 122, а также через единые порталы «Госуслуги» и «Электронная регистратура».

Кировская область получит 45 миллионов рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом. Эти препараты будут получать пациенты, лечащиеся на дому. Медикаменты им будут выдавать бесплатно по рецепту врача.

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