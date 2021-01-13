Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 13 января.- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 227 новых случаев заражения коронавирусом;- 535 жителей области выздоровели;- амбулаторно лечатся 12990 человек.В инфекционные стационары госпитализировано 3157 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 2749 человек. У 2655 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 408 пациентов лечат от пневмонии, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 114 человек, 19 из них подключены к аппаратам ИВЛ.По информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие праздничные дни - с 1 по 10 января - в Кировской области скончались 12 пациентов. Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 243 (+1) . Коэффициент смертности от коронавируса в регионе - 0,87%. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.В Кировскую область завезли 2200 доз вакцины от коронавируса. Скоро очередную партию лекарства распределят по прививочным пунктам. Из 2100 кировчан, привитых в декабре, второй компонент препарата получили уже 800 человек.В Кирове набирают волонтеров для работы в call-центре по коронавирусу. Добровольцы будут трудиться посменно, отвечая на звонки жителей региона с единого номера 122.Тем временем, 12 января, правительство региона выпустило новое постановление, согласно которому, все ограничения продлеваются до 16 февраля 2021 года. Напомним, в регионе запрещены все досуговые, развлекательные, физкультурные, спортивные и другие мероприятия, подразумевающие массовое скопление людей. Не распространяется вето только на работу музеев, театров и кинотеатров, концертных залов, домов культуры и парков. Остаются открытыми заведения общепита - с условием запрета работы в ночные часы.