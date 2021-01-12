Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 12 января.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 227 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 535 человек. Кроме того, накануне от COVID-19 скончался еще один житель нашего региона - по данным федерального оперштаба. Общее количество умерших от инфекции составляет 243 человека.В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3157 жителей области, у 2749 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2655 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 408 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 114 пациентов с коронавирусом, 19 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 12990 пациентов.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 2732 исследования на COVID-19. Обследование на КТ прошли 618 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1828 раз.