Ограничения, введенные в Кировской области из-за пандемии коронавируса, даже не думают снимать. Скорее даже наоборот. Во вторник, 12 января, правительство региона выпустило новое постановление, отодвигающее сроки их отмены.Так, согласно документу, все ограничения продлеваются в Кировской области до 16 февраля 2021 года. Напомним, в регионе запрещены все досуговые, развлекательные, физкультурные, спортивные и другие мероприятия, подразумевающие массовое скопление людей. Не распространяется вето на работу музеев, театров и кинотеатров, концертных залов, домов культуры и парков. Остаются открытыми заведения общепита - с условием запрета работы в ночные часы.Напомним, что в список ограничительных мер входит также масочный режим, который никуда не делся. Носить СИЗ обязательно в местах массового скопления людей, а также в общественном транспорте и на его остановках, в лифтах и в такси. За нарушение требований полиция вправе составить протокол и выписать штраф.