2020-07-07T21:25:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 8 июля 2020 года: семеро пациентов подключены к аппарату ИВЛ

Коронавирус в Кирове, последние новости на 8 июля 2020 года: семеро пациентов подключены к аппарату ИВЛ
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализирован 21 кировчанин.В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализирован 21 кировчанин.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 8 июля в Кировской области зарегистрировали 4561 случай заражения, включая бессимптомных больных (+45 за минувшие сутки). Количество выздоровевших увеличилось до 2857 (+56). Умерли 43 пациента. Напомним, позавчера в инфекционном стационаре скончалась 87-летняя жительница Кирова.

Всего сейчас под круглосуточным медицинским наблюдением находятся 782 пациента с пневмонией. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализирован 21 кировчанин. Семеро человек подключены к аппарату ИВЛ.

В Кировской области вновь продлили ограничения. Дата их снятия отодвинулась еще на неделю - до 15 июля. Так, до этого срока все еще нельзя работать соляриям, саунам, баням, спа-салонам, кинотеатрам, ТРЦ и ночным клубам. Проведение массовых мероприятий также по-прежнему запрещено в регионе. Напомним, сейчас в Кировской области открыта большая часть заведений общепита, разрешено посещать музеи, библиотеки, фитнес-центры, бассейны и небольшие ТЦ. Правила посещения одни и те же: маски-перчатки, дезинфекция, предварительная запись и соблюдение расстояния между посетителями.

В Кирове представители сферы общепита подписали добровольное соглашение о соблюдении всех санитарных правил и требований Роспотребнадзора в части профилактики коронавируса. Подписание этого документа с Вятской торгово-промышленной палатой стало одним из условий возобновления работы отрасли общепита. Своей подписью они утвердили, что добровольно обязались строго следовать санитарно-эпидемиологическим нормам, установленным в области. Ранее такую декларацию приняли и подписали руководители торговых центров города.

Тем временем кировский Роспотребнадзор попросил губернатора области Игоря Васильева продлить карантин до конца августа 2020 года, а если динамика ухудшится - вернуть все снятые ранее ограничения. Фотография письма, направленного ведомством главе региона, появилась в чате кировских предпринимателей, откуда утекла в СМИ. Так, в рабочих коллективах, согласно документу, увеличились заносные случаи заражений. Кроме того, в области растет количество летальных исходов и увеличивается заболеваемость пневмонией. Замруководителя регионального Роспотребнадзора Лидия Князева отказалась комментировать документ.

Зато не отказались получатели. Пресс-служба правительства Кировской области пояснила, что возвращать ограничения власти не планируют. А письмо должно было заострить внимание губернатора на контроле соблюдения работающими организациями всех санитарных норм и правил профилактики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кировской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
Новости 24
В Кировскую область придет аномальная жара
Игорь Маковский: аудитория онлайн творческих конкурсов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» превысила полмиллиона человек
«Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»
Ослабление ограничений в Кирове: не предвидится еще с неделю
В Орловском районе женщина заживо сожгла человека
Андрей Оборок официально назначен на должность прокурора Кировской области
В жару лучше пить домашние напитки
Коронавирус в Кирове: сорок третья жертва болезни
В Кировской области нашли бесхозный мост через реку Чепца
В Бахте двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа
В Кирове молодой человек запустил салют с крыши движущегося поезда
Один человек погиб: на трассе «Вятка» столкнулись LADA Kalina и Volkswagen Polo
За сутки в Кировской области утонуло двое детей
Хоккеисты кировской «Родины» возобновили полноценные тренировки
Все жарче и жарче: погода в Кирове на вторник, 7 июля
В Кировской области с июля на 4% повысится плата за «коммуналку»
В Кировской области незаконно продлили сроки работ по строительству сетей водоснабжения
В Нововятске утонул 13-летний подросток
В Кировской области более 14% населения живет за чертой бедности
В Зуевке задержали подозреваемых по делу о гибели рабочих
В Кировской области разыскивают водителя, насмерть сбившего человека
«Приказную избу» отреставрируют к 2024 году
Коронавирус в Кирове: в инфекционных стационарах лечатся 799 пациентов