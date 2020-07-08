Коронавирус в Кирове, последние новости на 8 июля 2020 года: семеро пациентов подключены к аппарату ИВЛ

По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 8 июля в Кировской области зарегистрировали 4561 случай заражения, включая бессимптомных больных (+45 за минувшие сутки). Количество выздоровевших увеличилось до 2857 (+56). Умерли 43 пациента. Напомним, позавчера в инфекционном стационаре скончалась 87-летняя жительница Кирова.

Всего сейчас под круглосуточным медицинским наблюдением находятся 782 пациента с пневмонией. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализирован 21 кировчанин. Семеро человек подключены к аппарату ИВЛ.

В Кировской области вновь продлили ограничения. Дата их снятия отодвинулась еще на неделю - до 15 июля. Так, до этого срока все еще нельзя работать соляриям, саунам, баням, спа-салонам, кинотеатрам, ТРЦ и ночным клубам. Проведение массовых мероприятий также по-прежнему запрещено в регионе. Напомним, сейчас в Кировской области открыта большая часть заведений общепита, разрешено посещать музеи, библиотеки, фитнес-центры, бассейны и небольшие ТЦ. Правила посещения одни и те же: маски-перчатки, дезинфекция, предварительная запись и соблюдение расстояния между посетителями.

В Кирове представители сферы общепита подписали добровольное соглашение о соблюдении всех санитарных правил и требований Роспотребнадзора в части профилактики коронавируса. Подписание этого документа с Вятской торгово-промышленной палатой стало одним из условий возобновления работы отрасли общепита. Своей подписью они утвердили, что добровольно обязались строго следовать санитарно-эпидемиологическим нормам, установленным в области. Ранее такую декларацию приняли и подписали руководители торговых центров города.

Тем временем кировский Роспотребнадзор попросил губернатора области Игоря Васильева продлить карантин до конца августа 2020 года, а если динамика ухудшится - вернуть все снятые ранее ограничения. Фотография письма, направленного ведомством главе региона, появилась в чате кировских предпринимателей, откуда утекла в СМИ. Так, в рабочих коллективах, согласно документу, увеличились заносные случаи заражений. Кроме того, в области растет количество летальных исходов и увеличивается заболеваемость пневмонией. Замруководителя регионального Роспотребнадзора Лидия Князева отказалась комментировать документ.

Зато не отказались получатели. Пресс-служба правительства Кировской области пояснила, что возвращать ограничения власти не планируют. А письмо должно было заострить внимание губернатора на контроле соблюдения работающими организациями всех санитарных норм и правил профилактики.

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