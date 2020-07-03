В Кировской области могут вернуть все ограничения

3 Июль 2020 2020-07-03T13:45:01+03:00

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В Кировской области, возможно, могут снова ввести ограничительные меры, причем по полной программе. Сегодня, 3 июля, в чате местных предпринимателей в одном популярном мессенджере появилось письмо от Роспотребнадзора к губернатору региона Игорю Васильеву.

В документе сказано, что ситуация с коронавирусом в области ухудшается, а показатель распространенности в 0,9 «не соответствует показателю выхода из карантинных мероприятий». Кроме того, в регионе зафиксировали подъем заболеваемости пневмонием и летальных исходов, а также увеличение числа заносных случаев в рабочие коллективы. Ну и, соответственно, ведомство просит «вертать все назад» - рассмотреть вопрос восстановления всех ограничений, если динамика не улучшится. А заодно предлагает продлить карантин до конца августа 2020 года.

То самое письмо к губернатору региона. Фото: t.me/regionmsp

Журналист портала «Свойкировский.рф» позвонил заместителю руководителя регионального Роспотребнадзора Лидии Князевой. Женщина весьма удивилась тому, что документ оказался в прессе. Но официальный комментарий давать отказалась.

- Я не буду комментировать вам эту ситуацию. Это наш документ, который мы направили в адрес губернатора, - заявила Лидия Князева.

ИСТОЧНИК KP.RU