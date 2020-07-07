2020-07-07T13:28:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Ослабление ограничений в Кирове: не предвидится еще с неделю

Солярии, бани, сауны и кинотеатры закрыты до 15 июля
Алена Михайлова
Поделиться:
В регионе уже разрешена работа многих организаций, но кое-какие все еще остаются закрытыми.В регионе уже разрешена работа многих организаций, но кое-какие все еще остаются закрытыми.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Ограничения в Кировской области остаются и продляются еще на неделю. Согласно новому постановлению регионального правительства, все организации, чья работа пока запрещена, остаются закрытыми до 15 июля 2020 года. Напоминаем, это спа-салоны, солярии, бани, сауны, кинотеатры, ТРЦ и ночные клубы. Проведение массовых мероприятий также по-прежнему остается под запретом.

Сейчас в Кировской области разрешена работа общепита, музеев, библиотек, бассейнов, фитнес-центров, парикмахерских и небольших ТЦ. В их работе все остается прежним: предварительная запись, использование СИЗ, дезинфекция помещений и обязательное соблюдение социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировскую область придет аномальная жара
Игорь Маковский: аудитория онлайн творческих конкурсов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» превысила полмиллиона человек
«Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»
Ослабление ограничений в Кирове: не предвидится еще с неделю
В Орловском районе женщина заживо сожгла человека
Андрей Оборок официально назначен на должность прокурора Кировской области
В жару лучше пить домашние напитки
Коронавирус в Кирове: сорок третья жертва болезни
В Кировской области нашли бесхозный мост через реку Чепца
В Бахте двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа
В Кирове молодой человек запустил салют с крыши движущегося поезда
Один человек погиб: на трассе «Вятка» столкнулись LADA Kalina и Volkswagen Polo
За сутки в Кировской области утонуло двое детей
Хоккеисты кировской «Родины» возобновили полноценные тренировки
Все жарче и жарче: погода в Кирове на вторник, 7 июля
В Кировской области с июля на 4% повысится плата за «коммуналку»
В Кировской области незаконно продлили сроки работ по строительству сетей водоснабжения
В Нововятске утонул 13-летний подросток
В Кировской области более 14% населения живет за чертой бедности
В Зуевке задержали подозреваемых по делу о гибели рабочих
В Кировской области разыскивают водителя, насмерть сбившего человека
«Приказную избу» отреставрируют к 2024 году
Коронавирус в Кирове: в инфекционных стационарах лечатся 799 пациентов