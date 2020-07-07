Ослабление ограничений в Кирове: не предвидится еще с неделю
Ограничения в Кировской области остаются и продляются еще на неделю. Согласно новому постановлению регионального правительства, все организации, чья работа пока запрещена, остаются закрытыми до 15 июля 2020 года. Напоминаем, это спа-салоны, солярии, бани, сауны, кинотеатры, ТРЦ и ночные клубы. Проведение массовых мероприятий также по-прежнему остается под запретом.
Сейчас в Кировской области разрешена работа общепита, музеев, библиотек, бассейнов, фитнес-центров, парикмахерских и небольших ТЦ. В их работе все остается прежним: предварительная запись, использование СИЗ, дезинфекция помещений и обязательное соблюдение социальной дистанции.
ИСТОЧНИК KP.RU