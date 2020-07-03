Кировский общепит обязался соблюдать все требования Роспотребнадзора

3 Июль 2020 2020-07-03T16:59:34+03:00

Кировский общепит обязан неуклонно соблюдать все санитарные нормы и требования Роспотребнадзора. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Его представители подписали декларацию, в которой подтвердили готовность соблюдать все санитарные нормы

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Кировские представители сферы общепита подписали декларацию добровольного подтверждения соблюдения всех требований Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Подписание такой декларации с Вятской торгово-промышленной палатой стало одним из условий открытия общепита в Кировской области. Ранее подобный документ подписали руководители торговых центров города. Таким образом представители сферы общепита обязались строго соблюдать все санитарные нормы и требования по профилактике коронавируса.

Всего документ подписали 13 предприятий. Однако декларация открытая, и к ней может присоединиться любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU