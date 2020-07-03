Кировский общепит обязался соблюдать все требования Роспотребнадзора
Кировские представители сферы общепита подписали декларацию добровольного подтверждения соблюдения всех требований Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Подписание такой декларации с Вятской торгово-промышленной палатой стало одним из условий открытия общепита в Кировской области. Ранее подобный документ подписали руководители торговых центров города. Таким образом представители сферы общепита обязались строго соблюдать все санитарные нормы и требования по профилактике коронавируса.
Всего документ подписали 13 предприятий. Однако декларация открытая, и к ней может присоединиться любой желающий.
ИСТОЧНИК KP.RU