2020-07-03T15:46:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировские власти не собираются возвращать ограничения

Письмо от местного Роспотребнадзора призывало усилить контроль за работой организаций
Маргарита Акагиева
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Жизнь города останется прежней.Жизнь города останется прежней.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Кировской области не планируют возобновлять ограничительные меры. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе правительства региона в ответ на наш запрос.

Так, письмо от Роспотребнадзора было направлено на то, чтобы обратить более пристальное внимание властей на соблюдение открывшимися организациями всех санитарных требований. Кроме того, правительство таким образом пытались побудить усилить контроль над всеми работающими сейчас учреждениями, чтобы и те соблюдали все нормы и правила профилактики.

Напомним, в чате кировских представителей МСП в популярном мессенджере появился скриншот письма от местного управления Роспотребнадзора к губернатору региона Игорю Васильеву. В нем ведомство просило продлить карантин до конца августа, а также вернуть все ограничительные мероприятия, если показатель заболеваемости в области ухудшится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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