2020-07-07T11:31:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: сорок третья жертва болезни

Накануне в больнице от новой инфекции скончалась кировчанка
Ангелина Табрисова
Поделиться:
Сейчас в реанимации находится 21 кировчанин.Сейчас в реанимации находится 21 кировчанин.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Среди кировчан, к сожалению, вновь прирост жертв коронавируса. Накануне в инфекционном стационаре скончалась 87-летняя жительница областного центра. Женщина была в группе риска по возрасту. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентку не удалось.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким умершей.

За минувшие сутки в нашем регионе зарегистрировали еще 45 новых случаев заражения коронавирусом. Есть и хорошая новость: выздоровевших пациентов больше. Накануне из инфекционных госпиталей выписались 56 вылеченных кировчан.

По состоянию на 7 июля 2020 года в Кировской области зафиксировали:

- 4561 заразившийся, включая бессимптомных больных;

- 2857 выздоровевших;

- 43 умерших;

- 5560 кировчан находятся на домашнем карантине;

- 38566 человек выписали с него за все время.

Под круглосуточным медицинским наблюдением сейчас лечатся 782 пациента с пневмонией. Количество госпитализированных в отделение реанимации увеличилось до 21 человека. Число подключенных к аппарату ИВЛ, к сожалению, также возросло - до семи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ослабление ограничений в Кирове: не предвидится еще с неделю
В Орловском районе женщина заживо сожгла человека
Андрей Оборок официально назначен на должность прокурора Кировской области
В жару лучше пить домашние напитки
Коронавирус в Кирове: сорок третья жертва болезни
В Кировской области нашли бесхозный мост через реку Чепца
В Бахте двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа
В Кирове молодой человек запустил салют с крыши движущегося поезда
Один человек погиб: на трассе «Вятка» столкнулись LADA Kalina и Volkswagen Polo
За сутки в Кировской области утонуло двое детей
Хоккеисты кировской «Родины» возобновили полноценные тренировки
Все жарче и жарче: погода в Кирове на вторник, 7 июля
В Кировской области с июля на 4% повысится плата за «коммуналку»
В Кировской области незаконно продлили сроки работ по строительству сетей водоснабжения
В Нововятске утонул 13-летний подросток
В Кировской области более 14% населения живет за чертой бедности
В Зуевке задержали подозреваемых по делу о гибели рабочих
В Кировской области разыскивают водителя, насмерть сбившего человека
«Приказную избу» отреставрируют к 2024 году
Коронавирус в Кирове: в инфекционных стационарах лечатся 799 пациентов