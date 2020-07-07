Коронавирус в Кирове: сорок третья жертва болезни

7 Июль 2020 2020-07-07T11:31:52+03:00

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Среди кировчан, к сожалению, вновь прирост жертв коронавируса. Накануне в инфекционном стационаре скончалась 87-летняя жительница областного центра. Женщина была в группе риска по возрасту. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентку не удалось.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким умершей.

За минувшие сутки в нашем регионе зарегистрировали еще 45 новых случаев заражения коронавирусом. Есть и хорошая новость: выздоровевших пациентов больше. Накануне из инфекционных госпиталей выписались 56 вылеченных кировчан.

По состоянию на 7 июля 2020 года в Кировской области зафиксировали:

- 4561 заразившийся, включая бессимптомных больных;

- 2857 выздоровевших;

- 43 умерших;

- 5560 кировчан находятся на домашнем карантине;

- 38566 человек выписали с него за все время.

Под круглосуточным медицинским наблюдением сейчас лечатся 782 пациента с пневмонией. Количество госпитализированных в отделение реанимации увеличилось до 21 человека. Число подключенных к аппарату ИВЛ, к сожалению, также возросло - до семи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU