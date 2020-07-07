Коронавирус в Кирове: сорок третья жертва болезни
Среди кировчан, к сожалению, вновь прирост жертв коронавируса. Накануне в инфекционном стационаре скончалась 87-летняя жительница областного центра. Женщина была в группе риска по возрасту. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентку не удалось.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким умершей.
За минувшие сутки в нашем регионе зарегистрировали еще 45 новых случаев заражения коронавирусом. Есть и хорошая новость: выздоровевших пациентов больше. Накануне из инфекционных госпиталей выписались 56 вылеченных кировчан.
По состоянию на 7 июля 2020 года в Кировской области зафиксировали:
- 4561 заразившийся, включая бессимптомных больных;
- 2857 выздоровевших;
- 43 умерших;
- 5560 кировчан находятся на домашнем карантине;
- 38566 человек выписали с него за все время.
Под круглосуточным медицинским наблюдением сейчас лечатся 782 пациента с пневмонией. Количество госпитализированных в отделение реанимации увеличилось до 21 человека. Число подключенных к аппарату ИВЛ, к сожалению, также возросло - до семи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU