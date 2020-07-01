оронавирус в Кирове, последние новости на 1 июля 2020 года: в инфекционных стационарах лечатся более пятисот человек

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Кировской области, на 1 июля в регионе зарегистрировали 4249 случаев заражения (+32 за минувшие сутки). Всего в Кировской области вылечилось 2672 пациента (+36 за минувшие сутки). Умерло 37 пациентов. Позавчера в инфекционном госпитале скончалась 94-летняя кировчанка.

Под круглосуточным медицинским наблюдением проходят лечение 535 человек с пневмонией. Состояние 29 больных врачи оценивают как тяжелое. 15 из них госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены шестеро человек.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 6886 человек. За весь период наблюдения болезни с домашнего карантина сняли 34940 кировчан.

На 1 июля в Кировской области:

- начали работу фитнес-центры и бассейны. На входе посетителям обязательно измеряют температуру, а помещения регулярно дезинфицируют. Посещения ограничены и возможны строго по предварительной записи. В зале есть диспенсеры с дезинфицирующими салфетками, которыми можно обработать инвентарь. Везде строго соблюдается социальная дистанция, на полы нанесена разметка. Сотрудники учреждений обеспечены масками и перчатками;

- детские оздоровительные лагеря готовятся к приему детей. Летняя кампания начнется 3 июля. С учетом требований Роспотребнадзора в учреждениях отменили родительский день, а детям и персоналу запретили покидать лагерь в течение смены. Которую, к слову, сократили до двух недель. Кровати в корпусах также расставят с учетом дистанции - полтора метра друг от друга. В помещениях появятся дозаторы с антисептиком и обеззараживающие воздух аппараты. С 30 июня по 1 июля весь медперсонал должен обследоваться на коронавирус. Сотрудников допустят к работе лишь в том случае, если результат теста будет отрицательным;

- Кировская область получила новые машины скорой помощи, оснащенные дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ и даже мини-операционной. С их помощью врачи смогут оказать пациенту необходимую помощь уже по пути в больницу. Региону выделили автомобили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Всего область получила 16 таких машин;

- Слободская прокуратура потребовала закрыть сайт, торгующий «лекарством» от коронавируса. На портале продавали обычное плацебо под видом препарата от COVID-19. Доступ на сайт был свободным, и заказать средство мог кто угодно. Однако препарат не был внесен в государственный реестр лекарств, а за это уже предусмотрена уголовная ответственность. Прокуратура потребовала закрыть сайт и признать информацию запрещенной.

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