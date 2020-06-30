«Скорая» получила 16 современных автомобилей

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:54:18+03:00

Две машины в ближайшее время направят в Вятские Поляны

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Область получила новые машины скорой медицинской помощи, которые прибыли в нашу область благодаря нацпроекту «Здравоохранение». 16 машин передали Станции скорой медицинской помощи города Кирова, две из них в ближайшее время направят в Вятские Поляны.

Все автомобили оснащены современным медицинским оборудованием - дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, даже мини-операционной, где можно произвести все неотложные действия. Такие машины позволят оказывать медицинскую помощь пациентам уже по дороге в больницу.

- Сегодня мы видим автомобили, оснащенные по последнему слову техники. И для врачей, и для пациентов - это гарантия того, что помощь будет оказана вовремя и на очень высоком уровне, - подчеркнул глава региона Игорь Васильев.

11 из поступивших в регион машин - марки «Форд», остальные 5 - марки «ГАЗ». Каждый реанимобиль имеет просторный салон с медицинской мебелью и самым современным оборудованием. Аппарат ИВЛ позволяет проводить респираторную поддержку как у постели пациента непосредственно на вызове, так и во время медицинской эвакуации в медучреждение. Монитор способен показывать все жизненно важные параметры человека. Вся аппаратура оснащена голосовым сопровождением, что помогает медицинскому персоналу. В каждом реанимобиле установлен бактерицидный облучатель-рециркулятор, который незаменим при инфекциях.

ИСТОЧНИК KP.RU