2020-06-30T09:55:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: новые правила работы фитнес-центров

С 25 июня разрешено проводить групповые занятия на улице
Виктор Карпов
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С 25 июня свою работу начали фитнес-центры.С 25 июня свою работу начали фитнес-центры.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кировской области постепенно снимают ограничительные меры связанные с пандемией коронавируса. 16 июня вышло новое постановление регионального правительства, которое разрешило открыться ряду организаций. К работе разрешили вернуться магазинам, кафе, музеям, библиотекам. Однако им требуется соблюдать строгие требования безопасности Роспотребнадзора.

С 25 июня свою работу также начали фитнес-центры. Теперь им разрешено проводить групповые занятия на свежем воздухе и увеличить количество посетителей в спортзалах. Кроме того, открылись и бассейны. Их посещение организованно по предварительной записи, а количество посетителей ограниченно.

При входе в фитнес-центры у посетителей измеряют температуру, а помещения регулярно дезинфицируют.

- Дополнительно в зале есть диспенсеры с дезинфицирующими салфетками, которыми можно обработать спортинвентарь перед началом упражнений. Для соблюдения социальной дистанции на полу в тренажерном зале сделана разметка размером 4 кв. метра на человека, в кардиозоне тренажеры расставлены на 1,5 метра друг от друга, - рассказала маркетолог спортивного комплекса Евгения Пенкина - Все сотрудники комплекса обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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