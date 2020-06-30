Коронавирус в Кирове: новые правила работы фитнес-центров
В Кировской области постепенно снимают ограничительные меры связанные с пандемией коронавируса. 16 июня вышло новое постановление регионального правительства, которое разрешило открыться ряду организаций. К работе разрешили вернуться магазинам, кафе, музеям, библиотекам. Однако им требуется соблюдать строгие требования безопасности Роспотребнадзора.
С 25 июня свою работу также начали фитнес-центры. Теперь им разрешено проводить групповые занятия на свежем воздухе и увеличить количество посетителей в спортзалах. Кроме того, открылись и бассейны. Их посещение организованно по предварительной записи, а количество посетителей ограниченно.
При входе в фитнес-центры у посетителей измеряют температуру, а помещения регулярно дезинфицируют.
- Дополнительно в зале есть диспенсеры с дезинфицирующими салфетками, которыми можно обработать спортинвентарь перед началом упражнений. Для соблюдения социальной дистанции на полу в тренажерном зале сделана разметка размером 4 кв. метра на человека, в кардиозоне тренажеры расставлены на 1,5 метра друг от друга, - рассказала маркетолог спортивного комплекса Евгения Пенкина - Все сотрудники комплекса обеспечены средствами индивидуальной защиты.
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ИСТОЧНИК KP.RU