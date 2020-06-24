Кировским фитнес-центрам разрешат групповые занятия
В Кирове с 25 июня наконец полноценно открываются фитнес-центры. Да, не только для индивидуальных занятий, но и для групповых! Правда, потребуется соблюдать все рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. В их числе - необходимо проводить совместные и групповые занятия фитнесом на свежем воздухе. Дополнительные услуги посетителям предоставлять запрещено - кроме использования раздевалок и душевых.
Бассейны тоже выходят из-под запрета. Кинотеатры, просто театры и прочие закрытые на сей день учреждения ждут своего звездного часа.
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ИСТОЧНИК KP.RU