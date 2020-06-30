Слободская прокуратура потребовала закрыть сайт торгующий «лекарством» от COVID-19
Слободская прокуратура потребовала закрыть сайт, который дистанционно продавал «лекарства» от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Сотрудники прокуратуры обнаружили в интернете сайт, который свободно торговал плацебо. По мнению продавцов, такое лекарство способно вылечить от коронавируса. Однако в прокуратуре сообщили, что указанные препараты не внесены в государственный реестр лекарственных средств. Кроме того, вход на сайт свободный и каждый желающий мог заказать «пустышку» себе на дом.
За оборот фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому прокурор потребовал через суд заблокировать сайт и признать информацию запрещенной к распространению.
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