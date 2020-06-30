2020-06-30T12:55:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 32 человека заболели, 36 выздоровели, один погиб

В тяжелом состоянии находятся 29 пациентов
Ангелина Табрисова
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К аппарату ИВЛ подключены шестеро пациентов.К аппарату ИВЛ подключены шестеро пациентов.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Количество жертв коронавируса в Кировской области продолжает увеличиваться. Накануне в инфекционном стационаре скончалась 94-летняя жительница областного центра. Женщина была в тяжелом состоянии и находилась в отделении реанимации. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентку не удалось.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

За минувшие сутки в регионе зафиксировали 32 новых случая заражения коронавирусом. Выписали из инфекционных госпиталей 36 пациентов.

По состоянию на 30 июня в Кировской области зарегистрировано:

- 4249 случаев заражения, включая бессимптомных больных;

- 2672 случая выздоровления;

- 37 летальных исходов;

- 6886 кировчан находятся на домашнем карантине;

- 34940 человек сняли с него за весь период;

- 136921 житель региона протестирован на коронавирус за весь период, в том числе 1252 человека - за минувшие сутки;

- 196533 теста на инфекцию проведено за весь период, в том числе 2013 - за последние 24 часа.

Под круглосуточным наблюдением врачей в инфекционном стационаре сейчас находятся 535 человек с пневмонией. Состояние 29 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 15 из них госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены шестеро человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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