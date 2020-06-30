2020-06-30T10:58:30+03:00
Общество

Отмена карантина в Кировской области: детские лагеря откроются с 3 июля

Смену сократят до 14 дней
Виктор Карпов
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В Кировской области идет подготовка к открытию детских лагерей.В Кировской области идет подготовка к открытию детских лагерей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Кировской области идет подготовка к открытию детских лагерей. Летняя оздоровительная кампания начнется с 3 июля. Однако в работе летних лагерей произойдут изменения. Так, с учетом требований Роспотребнадзора отменен родительский день. Кроме того, детям и сотрудникам будет запрещено покидать территорию лагеря. Сама же смена будет сокращена до 14 дней.

С учетом новых требований кровати в корпусах будут расставлены на расстоянии в 1,5 метра. Появятся дозаторы с антисептиком и обеззараживающие воздух аппараты. С 30 июня до 1 июля все сотрудники лагерей пройдут обязательное обследование на коронавирус. Только в случае отрицательного результата они приступят к работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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