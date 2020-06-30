Отмена карантина в Кировской области: детские лагеря откроются с 3 июля

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:58:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировской области идет подготовка к открытию детских лагерей. Летняя оздоровительная кампания начнется с 3 июля. Однако в работе летних лагерей произойдут изменения. Так, с учетом требований Роспотребнадзора отменен родительский день. Кроме того, детям и сотрудникам будет запрещено покидать территорию лагеря. Сама же смена будет сокращена до 14 дней.

С учетом новых требований кровати в корпусах будут расставлены на расстоянии в 1,5 метра. Появятся дозаторы с антисептиком и обеззараживающие воздух аппараты. С 30 июня до 1 июля все сотрудники лагерей пройдут обязательное обследование на коронавирус. Только в случае отрицательного результата они приступят к работе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU