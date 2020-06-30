Коронавирус в Кирове, последние новости на 30 июня 2020 года: 30 человек находятся в тяжелом состоянии

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Кировской области, на 29 июня в регионе зарегистрировали 4042 случая заражения. Всего в Кировской области вылечилось 2636 пациента (+26 за минувшие сутки). Умерло 36 пациентов.

В инфекционных стационарах проходят лечение 515 зараженных коронавирусом. Состояние 30 больных врачи оценивают как тяжелое. 15 из них госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Статистика федеральных источников не всегда совпадает с региональными данными. Фото: скриншот с https://yandex.ru/covid19/stat

Под медицинским наблюдением на дому находятся 7210 человек. За весь период наблюдения болезни с домашнего карантина сняли 32779 кировчан.

Единственный район области, где пока не зарегистрировали случаев заражения коронавирусом - Богородский.

Данные по распространению коронавирусной инфекции в Кировской области. Фото: vk.com/medkirovru

На 30 июня в Кировской области:

Но в фитнес-центрах разрешили групповые и совместные занятия, правда пока только на свежем воздухе. Кроме того, уже можно поплавать в бассейнах.

Музеи и библиотеки также возобновили свою работу. Ждут клиентов и заведения общепита: они открылись по всему региону, кроме четырех наиболее эпидемиологически нестабильных районов (Вятскополянский, Малмыжский, Уржумский и Яранский; двум последним разрешили летние и уличные кафе) и точек в ТЦ и ТРЦ.

А региональный Центр развития туризма уже приглашает гостей из других краев познакомиться со знаменитыми уроженцами Вятки и узнать о местных промыслах. Их ролик, созданный в рамках всероссийского флешмоба #МыSOSкучились, вошел в число лучших по России.

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