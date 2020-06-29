Коронавирус в Кирове: 30 человек в тяжелом состоянии

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:23:36+03:00

15 пациентов находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии

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В Кировской области за минувшие сутки зарегистрировали 35 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Выписались из инфекционных стационаров 7 человек. Общее число случаев заболевания за все время превысило 4 тысячи.

Состояние 30 человек оценивается как тяжелое. Из них 15 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

По информации на 29 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 4042 случая заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 2636 заболевших выздоровели;

- 36 пациентов умерли;

- около 7 тысяч человек находятся на домашнем карантине;

- 33852 жителя региона сняты с карантина за весь период.

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ИСТОЧНИК KP.RU