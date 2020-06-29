Коронавирус в Кирове: 30 человек в тяжелом состоянии
В Кировской области за минувшие сутки зарегистрировали 35 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Выписались из инфекционных стационаров 7 человек. Общее число случаев заболевания за все время превысило 4 тысячи.
Состояние 30 человек оценивается как тяжелое. Из них 15 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.
По информации на 29 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:
- 4042 случая заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;
- 2636 заболевших выздоровели;
- 36 пациентов умерли;
- около 7 тысяч человек находятся на домашнем карантине;
- 33852 жителя региона сняты с карантина за весь период.
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ИСТОЧНИК KP.RU