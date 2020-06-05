Коронавирус в Кирове, последние новости на 5 июня 2020 года: 106 зараженных за сутки

В Кировской области за минувшие сутки обнаружили еще 106 человек, заболевших коронавирусом. Среди них - 31 «бессимптомный» пациент. Из инфекционных стационаров выписаны 39 пациентов, выздоровевших от COVID-19.

По информации на 5 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2184 случая заражения коронавирусом;

- 1115 человек выздоровели;

- 18 человек умерли;

- 8063 человека на домашнем карантине, в том числе 1802 ребенка;

- 20389 человек, включая 2476 детей, сняли с наблюдения;

- 2078 кировчан обследовались на коронавирус за минувшие сутки.

Количество летальных случаев в регионе от инфекции увеличилось до 18. В инфекционном госпитале скончалась 85-летняя кировчанка с диагнозом «коронавирус».

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 28 пациентов. 16 человек госпитализированы в реанимацию. 11 заболевших подключены к аппарату ИВЛ. Всем им оказывается помощь и лечение в полном объеме.

В Кирове из-за коронавируса закрыли два супермаркета - у их продавцов обнаружили наличие болезни. Кроме того, местный Роспотребнадзор нашел и иные нарушения санитарных правил. Оба магазина закрыты по решению суда на 4 и 6 суток.Нашлись нарушители и, как минимум, в четырех ТЦ города. В двух из них, вопреки запрету, работали парикмахерские, в третьем - магазины одежды, обуви, цветов и прочие. В четвертом обнаружились продавцы, торгующие без масок и перчаток.

Из-за коронавируса сдвинули сроки проведения ЕГЭ. Так, кировские школьники будут сдавать экзамены с 3 по 25 июля. Первыми пройдут аттестации по географии, литературе и информатике. На 6 и 7 запланирован экзамен по русскому языку, на 10 - по профильной математике. Сейчас в Кировской области зарегистрировали 6440 человек, желающих сдавать ЕГЭ, чтобы поступить впоследствии в вузы.

Великорецкий крестный ход состоялся, но неофициально. По свидетельству ГТРК «Вятка», 3 июня от Трифонова монастыря двинулось около тысячи паломников, причем большинство приехали из других регионов. В Бобино их встретили закрытыми дверями, и ночевать верующим пришлось«где бог пошлет». По подсчетам самих крестоходцев, от туда наутро 4 июня в Загарье выдвинулось около 530 человек. Аналогичная ситуация произошла и в следующем населенном пункте. Встречали верующих весьма холодно. Местным запрещено впускать пришедших в свои дома, кормить и даже выносить воду. Сопровождения медиков и спасателей нет, зато полиции и гаишников, по свидетельству паломника из Уфы, весьма много. Скорее всего, во всех остальных населенных пунктах по маршруту сюжет будет одним и тем же - ведь многие местные даже подписали петицию об отмене крестного хода, не без оснований волнуясь за свои здоровье и жизнь.

В Кирове прошел конкурс на лучшего врача-инфекциониста, работавшего с коронавирусными пациентами. Призом для победителя стала новенькая «Шкода Рапид». Главным критерием оценки были отработанные с ковидными пациентами часы. И лучшим по этому показателю стал врач кировской инфекционной клинической больницы Алексей Протасов. Его результат - 999 часов - стал абсолютным рекордом среди медперсонала всех стационаров для лечения пациентов с коронавирусом. Кроме того, так совпало, что именно он принимал «нулевую пациентку», ставшую первой зараженной в Кировской области. Алексей сообщил, что судьбу подарка - автомобиля - решать он будет вместе с коллегами, которые также стали одними из первых на передовой борьбы с инфекцией.

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