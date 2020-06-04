Полтысячи участников Великорецкого крестного хода продолжают свое шествие

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:26:19+03:00

Из Бобино в Загарье двинулось около 530 человек. Фото: Сергей Суслов, gtrk-vyatka.ru

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Великорецкий крестный ход идет своим, неофициальным, чередом. Если с утра 3 июня в городе увидели несколько небольших групп паломников, то уже после службы в Трифоновом монастыре вслед за увезенной на автомобиле иконой потянулось, по информации ГТРК «Вятка», порядка тысячи участников неофициального шествия. Причем наскоро проведенный опрос показал: большинство - из других регионов страны.

В Бобино, на традиционно первом месте ночевки, паломников встретили закрытыми дверями и табличками с надписью «Карантин» на дверях. Худо-бедно проведя ночь, верующие двинулись в Загарье - по подсчетам крестоходцев, в количестве около 530 человек. И там участников шествия также встретили негостеприимно.

По словам паломника из Уфы, деревенским запрещено пускать пришедших в свои дома, кормить и даже давать питьевую воду. Сопровождения медиков и спасателей нет, зато полиции и сотрудников ГАИ очень много.

- Благодать опустилась на крестоходцев, но бесы кругами кружат над нами. Мы в окружении полиции, - заявил верующий.

Напоминаем, в этом году традиционный Великорецкий крестный ход организовывать не стали из-за пандемии коронавируса. Однако это не остановило верующих, в результате чего они стали объектом негодования со стороны кировчан и неодобрения со стороны духовенства. Так, по поводу «самовольного» шествия высказался в соцсетях протоиерей Вятской епархии Александр Балыбердин.

- Называть это "крестным ходом" - без благословения, без участия священников, идущих впереди фонаря, креста, хоругвей и самой Великорецкой иконы - не следует. При всем уважении, - мягко, но твердо заявил священнослужитель.

ИСТОЧНИК KP.RU