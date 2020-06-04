Сдача ЕГЭ в Кировской области начнется с 3 июля

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:29:37+03:00

Сдавать экзамены в текущем году будут лишь те, кто собирается поступать в вузы после окончания школы. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В 2020 году ЕГЭ сдадут более шести тысяч кировских выпускников, собирающихся поступать в вузы после окончания школы. Для этого в области обещают создать все условия. Подробности рассказала пресс-служба правительства региона.

Из-за коронавируса сроки сдачи экзаменов пришлось передвинуть. Так, пробные ЕГЭ пройдут 29 и 30 июня. Их цель - проверить не столько знания школьников, сколько техническую готовность пунктов сдачи экзаменов и отработки процедуры соблюдения требований Роспотребнадзора. Так, в каждом из них будут дезинфицировать помещения до и после аттестации. Регион приобретет бесконтактные термометры, маски и антисептики для рук. Рассадка учеников будет организована с учетом социальной дистанции.

«Настоящие» экзамены в Кировской области пройдут с 3 по 25 июля 2020 года. Первыми пройдут тестирования по географии, литературе и информатике. На 6 и 7 июля запланирован массовый ЕГЭ по русскому языку. 10 - по профильной математике. Базовую математику в текущем году школьники сдавать не будут.

Если у выпускника есть уважительные причины, он может изменить перечень выбранных предметов. Чтобы это сделать, необходимо не позднее, чем за две недели до начала основного периода сдачи ЕГЭ, подать нужное заявление в государственную экзаменационную комиссию в Кировской области.

Сейчас в регионе зарегистрировано 6440 человек, которые собираются пройти аттестацию. 5797 из них - выпускники текущего года. Десятиклассники в 2020 году участвовать в сдаче ЕГЭ не смогут.

ИСТОЧНИК KP.RU