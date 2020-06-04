Коронавирус в Кирове: восемнадцатая жертва болезни

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:09:06+03:00

Еще одна пациентка не смогла победить болезнь. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Число пациентов, скончавшихся от коронавируса, увеличилось еще на одного. Накануне в инфекционном стационаре скончалась 85-летняя жительница Кирова. Таким образом, женщина стала восемнадцатой жертвой болезни.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

За минувшие сутки в области выявили еще 75 заболевших коронавирусом кировчан. Кроме того, зафиксировали 31 «бессимтомного» зараженного пациента. Что касается выздоровевших, то все несколько хуже. За минувшие сутки из инфекционных стационаров выписали 39 человек.

По информации на 4 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2184 случая заражения коронавирусом;

- 1115 человек выздоровели;

- 18 человек умерли;

- 8063 человека на домашнем карантине, в том числе 1802 ребенка;

- 20389 человек, включая 2476 детей, сняли с наблюдения;

- 2078 кировчан обследовались на коронавирус за минувшие сутки.

В тяжелом состоянии находятся 28 госпитализированных. 16 зараженных лежат в отделении реанимации и интенсивной терапии. Число пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, увеличилось до 11.

ИСТОЧНИК KP.RU