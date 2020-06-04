Кировский Роспотребнадзор закрыл два супермаркета из-за коронавируса

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:15:44+03:00

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Специалисты Роспотребнадзор проводят внеплановые проверки предприятий, где были зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. В пресс-службе ведомства рассказали, что у работников супермаркетов на Комсомольской, 23 и Володарского, 171 подтвердился COVID-19. Помимо этого, в магазинах нарушали санитарные правила. Сейчас супермаркеты закрыты по решению суда на 4 и 6 суток.

Также в ходе рейда сотрудникам удалось выявить еще несколько нарушений. Так в ТЦ «Макси» и «ЦУМ» работали парикмахерские, а в ТЦ «Юго-Запад» - магазины одежды, обуви, цветов и другие. В ТЦ «Крым» продавцы некоторых отделов работали без масок и перчаток.

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