Коронавирус в Кирове, последние новости на 3 июня 2020 года: почти две тысячи случаев заражения

В Кировской области за минувшие сутки выявили еще 64 человека, заболевших коронавирусом. Кроме того, в регионе зафиксировали 12 человек, зараженных COVID-19, без симптомов инфекции. С выздоровевшими все несколько печальнее. За минувшие 24 часа из инфекционных стационаров выписали всего 32 пациента.

По информации на 3 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 1979 случай заражения коронавирусом;

- 1013 пациентов выздоровели;

- 17 человек умерли;

- 7120 человек на домашнем карантине, из них 1408 детей;

- 18963 человек, включая 2298 детей, сняли с наблюдения;

- 2271 кировчанин обследовался на коронавирус за минувшие сутки;

- 89816 человек сдали анализы на наличие инфекции за весь период.

В инфекционных больницах сейчас находятся 26 пациентов, чье состояние врачи оценивают как тяжелое. 13 человек перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Семерым пациентам потребовалось подключение к аппарату ИВЛ. Всем госпитализированным врачи оказывают в полном объеме необходимую помощь и лечение.

Прирост заболевших в регионе не прекращается, и в связи с этим ни о каком снятии ограничений не может идти и речи. Оперштаб посовещался и решил: все остается как есть. Буквально, не меняется ничего - все, что сейчас работает, продолжает работать. Все, что сейчас закрыто, остается закрытым. Отодвинули только сроки. Так, солярии, сауны, бани и общепит по-прежнему не готовы принимать гостей - по крайней мере, до 16 июня. Масочный режим и социальная дистанция остаются обязательными аж до 22 июня - как и обязательная самоизоляция для пожилых и страдающих хроническми заболеваниями кировчан. Зато с 16 июня начинается бронирование мест в санатории и детские лагеря - при условии обязательного соблюдения всех требований Роспотребнадзора и наличии лицензии на медицинскую деятельность.

Хотя нет, кое-что все-таки изменилось. Для детей до 16 лет установили новые правила: запрет на их нахождение в торговых и торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей. И это условие, в отличие от предыдущих, будет действовать до полного отмена режима повышенной готовности. А произойдет это неизвестно когда - такими-то темпами.

Также известно, что полиция будет контролировать, насколько кировчане и организации соблюдают все предписанные правила и требования. На всякий случай напоминаем, что за нарушение масочного режима предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. А еще вас вправе не обслужить в магазине, если вы придете без средств индивидуальной защиты.

В Кирове двоих несовершеннолетних привлекли к административной ответственности за «невыполнение правил поведения при введенном режиме повышенной готовности на территории региона». На всякий случай напоминаем, что санкция для родителей подростков, которые нарушили режим самоизоляции - предупреждение либо штраф от 100 до 500 рублей.

Пятеро кировских добровольцев сдадут плазму крови для зараженных коронавирусом земляков. Из 105 изначальных доноров сотня отсеялась сразу - не подошла под жесткие критерии. Дело в том, что желающий сдать плазму должен быть абсолютно здоров, быть в возрасте от 18 до 55 лет, с весом тела более 50 кг, отсутствием противопоказаний и еще многими параметрами. В итоге первыми добровольцами стали двое мужчин и три женщины в возрасте от 26 до 46 лет. На текущей неделе у семьи из трех человек заберут плазму. Живут они в одном из юго-западных районов области, и в Киров их привезут на транспорте местной ЦРБ.

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