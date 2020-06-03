Поможет ли препарат производимый в Кировской области в лечении COVID-19?

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:47:28+03:00

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В Кировской области начали производить препарат для лечения COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Производство наладил биомедицинский комплекс компании «Нанолек». Фармацевтическая компания уже изготовила первую партию - гидроксихлорохина. Сейчас она отправлена в лечебные учреждения Москвы и другие регионы.

Производимый препарат включен во временные рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Однако ВОЗ считает, что нет убедительных доказательств эффективности гидроксихлорохина при борьбе с COVID-19. Помимо этого, американский FDA утверждает, что препарат может вызывать аритмию и тахикардию, особенно у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Справка «КП»

Гидроксихлорохин успешно используется для лечения малярии, красной волчанки и хроническом ревматоидном артрите. Механизм его действия до конца неизвестен.

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ИСТОЧНИК KP.RU