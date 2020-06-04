2020-06-04T09:43:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Лучший врач-инфекционист Кирова получил в подарок автомобиль

Отработав почти тысячу часов с коронавирусными пациентами, мужчина стал победителем конкурса
Анастасия РОМАНОВА
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Лучшим оказался Алексей Протасов, работающий в кировской инфекционной клинической больнице. Фото: kirovreg.ruЛучшим оказался Алексей Протасов, работающий в кировской инфекционной клинической больнице. Фото: kirovreg.ru
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В Кирове выбрали лучшего врача-инфекциониста, который получит в подарок новенький автомобиль. Напомним, в апреле региональный Минздрав совместно с Ассоциацией медицинских работников и ТСК «Мотор» объявили конкурс: лучший врач инфекционного госпиталя в Кирове получит «Шкоду Рапид». По сообщению пресс-службы правительства области, главным критерием было количество отработанных часов с пациентами, зараженными коронавирусом.

Лучшим из лучших оказался Алексей Протасов, работающий в кировской инфекционной клинической больнице. Как выяснилось, непосредственно с «ковидными» пациентами мужчина отработал 999 часов - абсолютный рекорд среди всех медработников региона. Кроме того, так совпало, что именно он был доктором, принимавшим «нулевого пациента» - девушку, ставшую первой зараженной коронавирусом в Кировской области.

По словам Алексея, победа стала неожиданной. Никто из врачей, работающих на передовой борьбы с коронавирусом, как он говорит, не считает себя героем - все просто делают свою работу.

- Я не думаю, что я особенный и лучше других. Со мной трудятся множество коллег, которые работают нисколько не хуже и достойны не меньших наград, - добавил врач. - Со мной начинали работать несколько человек, которые тоже были одними из первых, только пришли, может быть, немного позже. Я думаю, что дальнейшую судьбу автомобиля мы решим вместе с коллегами!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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