Коронавирус в Кирове, последние новости на 21 мая 2020 года: 26 новых случаевв, один пациент умер

Кировчане все еще продолжают заражаться коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявили еще 26 заболевших людей. Выздоравливать, правда, тоже не перестают. Накануне из инфекционных стационаров выписали 40 человек.

Таким образом, по информации на 21 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1096 случаев заражения коронавирусом;

- 687 пациентов выздоровели;

- 6 человек умерли;

- 4711 кировчан, в том числе 592 ребенка, находятся на домашнем карантине;

- 1108 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки;

- 68797 человек прошли тест на инфекцию за весь период;

- свыше 88000 исследований на инфекцию проведено за весь период.

Еще одной жертвой болезни стал 65-летний кировчанин. Он находился в палате реанимации, подключенный к аппарату ИВЛ. Как выяснилось, у него была хроническая обструктивная болезнь легких. Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался 20 мая в шесть часов утра.

Состояние пациентов врачи оценивают как преимущественно стабильное; у семерых - тяжелое. Четверо человек подключены к аппарату ИВЛ.

В Кировской области начали выпускать увлажнители кислородно-воздушной смеси, использующиеся при лечении больных с COVID-19. Производством занялся завод «ЛЕПСЕ». Так, в течение апреля выпустили уже две партии увлажнителей. 200 из них сейчас уже установлены в лечебно-профилактических учреждениях области.

Вахтовики продолжают возвращаться в Кировскую область из далеких земель. Так, позавчера, 19 мая, в регионе приземлился самолет с 76 жителями региона, прилетевшими из Якутии. Мужчин направили на обсервацию в санаторий «Солнечный» в Кирово-Чепецком районе. Ранее, 16 мая, домой из Сызрани вернулись еще 140 вахтовиков. Изначально их определили на карантин в стационар на базе Кировской областной клинической больницы им. Бехтерева, однако после Роспотребнадзор отменил это решение, отправив вернувшихся на домашнюю самоизоляцию.

При этом Кировская область стала второй в ТОП-3 регионов страны по наиболее эффективным мерам борьбы с коронавирусом. Согласно исследованию ЭИСИ, это ослабление режима самоизоляции, проведение многих общественных мероприятий путем онлайн-трансляций и другие. Благодаря этому прирост заболеваемости коронавирусом в Кировской области гораздо ниже по сравнению с другими субъектами страны.

В стране начались выплаты медработникам за работу с коронавирусными пациентами, но в некоторых регионах они идут с нарушениями. В Кировской области медики, не получившие обещанные суммы, могут пожаловаться на это в Следственный комитет. Региональное ведомство запустило горячую линию, позвонив на которую, можно оставить обращение. Каждое из них будет проверено, а причины невыплат - установлены. Телефон горячей линии: (8332) 485-100. Обратиться по этому вопросу также можно в интернет-приемную на сайте Следкома Кировской области и в сообщениях группы ведомства в соцсетях.

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