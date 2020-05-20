2020-05-20T10:44:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: количество погибших от болезни увеличилось до шести

65-летний мужчина страдал от хронической болезни легких.
Ангелина Табрисова
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Мужчина находился в отделении реанимации, подключенный к аппарату ИВЛ.Мужчина находился в отделении реанимации, подключенный к аппарату ИВЛ.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кировской области от коронавируса скончался еще один пациент - 65-летний местный житель. Болезнь у мужчины протекала тяжело из-за хронической обструктивной болезни легких. По словам министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева, пациент находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, его подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, кировчанин скончался 20 мая в шесть часов утра.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

По состоянию на утро 20 мая в Кировской области всего зафиксировано:

- 1096 случаев заражения коронавирусом;

- 687 случаев выздоровления;

- 6 смертей от коронавируса.

Состояние пациентов преимущественно стабильное. Семеро из них находятся в отделении реанимации, четверо подключены к аппаратам ИВЛ.

Сейчас на домашнем карантине находятся 4711 кировчан, в том числе 592 ребенка. За минувшие сутки тест на коронавирус в регионе прошли 1108 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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