Коронавирус в Кирове: количество погибших от болезни увеличилось до шести
В Кировской области от коронавируса скончался еще один пациент - 65-летний местный житель. Болезнь у мужчины протекала тяжело из-за хронической обструктивной болезни легких. По словам министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева, пациент находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, его подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, кировчанин скончался 20 мая в шесть часов утра.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.
По состоянию на утро 20 мая в Кировской области всего зафиксировано:
- 1096 случаев заражения коронавирусом;
- 687 случаев выздоровления;
- 6 смертей от коронавируса.
Состояние пациентов преимущественно стабильное. Семеро из них находятся в отделении реанимации, четверо подключены к аппаратам ИВЛ.
Сейчас на домашнем карантине находятся 4711 кировчан, в том числе 592 ребенка. За минувшие сутки тест на коронавирус в регионе прошли 1108 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU