Коронавирус в Кирове: наш завод выпускает увлажнители кислорода для лечения больных с COVID-19

19 Май 2020 2020-05-19T10:13:54+03:00

По функционалу этот увлажнитель не уступает зарубежным аналогам, но его его производство гораздо проще и дешевле. Фото: предоставлено АО «ЛЕПСЕ»

В больницы уже отправили более 200 таких изделий

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Увлажнители кислородно-воздушной смеси применяются для нормализации дыхания и стабилизации работы сердечно-сосудистой системы инфицированных COVID-19. После сокращения их поставок из Китая возник вопрос о производстве их в России.

Минздрав Кировской области обратился в АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» с просьбой организовать выпуск увлажнителей, предоставив образец изделия. Но на подготовку производства подобного увлажнителя ушло бы не менее полугода, поэтому заводские специалисты предложили альтернативную конструкцию.

По функционалу этот увлажнитель не уступает зарубежным аналогам, но его его производство гораздо проще и не требует дорогостоящей формообразующей оснастки.

- В течение трех дней был изготовлен образец и передан в опытную эксплуатацию в региональный Минздрав, - рассказал заместитель технического директора - главный технолог предприятия Константин Манылов. - Увлажнитель успешно прошел все необходимые испытания в реанимационном отделении городской больницы, а через неделю завод уже выпустил первую партию изделий,

Всего в течение апреля завод выпустил две партии увлажнителей кислородно-воздушной смеси для нужд медицинских учреждений. Более 200 изделий уже используют в лечебно-профилактических учреждениях области.

ИСТОЧНИК KP.RU