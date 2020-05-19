2020-05-19T17:06:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировская область вошла в ТОП-3 регионов страны по эффективности борьбы с коронавирусом

Мы показываем более низкий прирост заболеваемости в сравнении с другими регионами
Карина Нагисова
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Одной из эффективных мер борьбы с вирусом ЭИСИ счел ослабление режима самоизоляции.Одной из эффективных мер борьбы с вирусом ЭИСИ счел ослабление режима самоизоляции.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Кировская область вошла в топ-3 субъектов страны по мерам профилактики и нераспространения коронавируса. Информация появилась на сайте Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Согласно материалам, среди трех областей наша расположилась на втором месте по эффективности борьбы с новым вирусом. Так, по мнению института, прирост заболевших в наших краях низок по сравнению с другими регионами благодаря определенному комплексу мер. На первом месте расположилась Мурманская область, а на третьем - Республика Коми.

ЭИСИ выделила следующие меры, принятые нашим регионом:

- смягчение режима самоизоляции;

- проведение Великорецкого крестного хода с участием исключительно духовенства и возможностью онлайн-трансляции для населения;

- проведении акции «Ночь музеев» в режиме онлайн;

- работа управлений соцзащиты по предварительной записи;

- соблюдение всех мер предосторожности при отправке призывников в армию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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