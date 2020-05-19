Кировская область вошла в ТОП-3 регионов страны по эффективности борьбы с коронавирусом
Кировская область вошла в топ-3 субъектов страны по мерам профилактики и нераспространения коронавируса. Информация появилась на сайте Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Согласно материалам, среди трех областей наша расположилась на втором месте по эффективности борьбы с новым вирусом. Так, по мнению института, прирост заболевших в наших краях низок по сравнению с другими регионами благодаря определенному комплексу мер. На первом месте расположилась Мурманская область, а на третьем - Республика Коми.
ЭИСИ выделила следующие меры, принятые нашим регионом:
- смягчение режима самоизоляции;
- проведение Великорецкого крестного хода с участием исключительно духовенства и возможностью онлайн-трансляции для населения;
- проведении акции «Ночь музеев» в режиме онлайн;
- работа управлений соцзащиты по предварительной записи;
- соблюдение всех мер предосторожности при отправке призывников в армию.
ИСТОЧНИК KP.RU