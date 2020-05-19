В Кировскую область возвращаются 76 вахтовиков из Якутии

19 Май 2020 2020-05-19T13:21:34+03:00

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Вахтовики продолжают возвращаться в Киров. Так, сегодня, 19 мая, в нашу область должны привезти 76 жителей региона, работавших в Якутии. Об этом сообщили на очередном заседании оперштаба.

Для них областной Роспотребнадзор подготовил специальное постановление. Так, карантин вахтовики будут проходить в обсерваторе на базе санатория «Солнечный» в Кирово-Чепецком районе. Для них обеспечат все необходимые мероприятия.

Также 16 мая в Кировскую область вернулись вахтовики из Сызрани - 140 человек. Сейчас им предстоит двухнедельный карантин. Изначально предполагалось, что проходить этот период кировчанам предстоит в обсерваторе на базе Кировской областной клинической больницы им. Бехтерева. Однако местный Роспотребнадзор постановил, что изоляция у вахтовиков будет в домашнем режиме, о чем и уведомил прибывших. Согласно правилам, им предстоит тестирование на коронавирус - на третьи и одиннадцатые сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU