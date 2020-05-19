Кировские медики могут пожаловаться на невыплаты денег за «коронавирусных» пациентов

19 Май 2020 2020-05-19T18:50:59+03:00

Кировские врачи, не получившие выплату за работу с пациентами, зараженными коронавирусом, могут обратиться в Следком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменить размер текста: A A

В Кировской области Следственный комитет запустил горячую линию для жалоб врачей на полное или частичное отсутствие выплат за коронавирусных пациентов. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

По всей стране врачи жалуются на отсутствие положенных им выплат за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Теперь кировские медики могут пожаловаться на этот факт, позвонив на специальную горячую линию по номеру телефона: 8 (8332) 485-100. Также обращение можно оставить в онлайн-приемной на сайте Следственного комитета или через сообщение в группу ведомства в соцсетях. После получения такого сообщения сотрудники ведомства организуют проверку, чтобы установить причины отсутствия выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU