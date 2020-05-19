2020-05-19T18:50:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировские медики могут пожаловаться на невыплаты денег за «коронавирусных» пациентов

В регионе запустили горячую линию для приема обращений
Маргарита Акагиева
Поделиться:
Кировские врачи, не получившие выплату за работу с пациентами, зараженными коронавирусом, могут обратиться в Следком.Кировские врачи, не получившие выплату за работу с пациентами, зараженными коронавирусом, могут обратиться в Следком.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Кировской области Следственный комитет запустил горячую линию для жалоб врачей на полное или частичное отсутствие выплат за коронавирусных пациентов. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

По всей стране врачи жалуются на отсутствие положенных им выплат за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Теперь кировские медики могут пожаловаться на этот факт, позвонив на специальную горячую линию по номеру телефона: 8 (8332) 485-100. Также обращение можно оставить в онлайн-приемной на сайте Следственного комитета или через сообщение в группу ведомства в соцсетях. После получения такого сообщения сотрудники ведомства организуют проверку, чтобы установить причины отсутствия выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировские медики могут пожаловаться на невыплаты денег за «коронавирусных» пациентов
В Кировской области нашли четырехлетнего ребенка, пропавшего двое суток назад
В Кирове дежурные группы в детских садах будут работать до конца мая
Кировская область вошла в ТОП-3 регионов страны по эффективности борьбы с коронавирусом
В Кирове продолжается ремонт детской клинической больницы
В Кировскую область придут дожди c грозами
«Ростелеком» лидирует на рынке услуги «Бесплатный вызов» в рейтинге «ТМТ Консалтинг» по итогам 2019 года
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» призывает жителей региона соблюдать правила электробезопасности
«УРАЛХИМ» в Кирово-Чепецке: почти 20 млн рублей на борьбу с коронавирусом
В Кировской области бухгалтер присвоила 211 тысяч рублей
В Кировскую область возвращаются 76 вахтовиков из Якутии
Восьмиклассник из Кировской области спас женщину из горящего дома
В Кирове продолжают восстанавливать ТЦ «Фабрика»
По факту пропажи четырехлетнего ребенка из деревни Якино возбудили уголовное дело
Коронавирус в Кирове: 42 новых заболевших, 13 пациентов в тяжелом состоянии
«Легко подключить, комфортно жить» — новая рекламная кампания «Ростелекома» про «Умный дом»