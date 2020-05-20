Коронавирус в Кирове, последние новости на 20 мая 2020 года: 13 «тяжелых» пациентов, пятеро на аппарате ИВЛ

В Кировской области продолжают фиксировать случаи заболевания коронавирусом. Так, в регионе выявили еще 42 заболевших. Выздоравливающие сравнивают позиции - накануне выписали 56 человек, победивших болезнь.

Таким образом, по информации на 20 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1070 случаев заражения коронавирусом;

- 647 пациентов выздоровели;

- 5 человек умерли;

- 4458 кировчан, из них 538 детей, находятся на домашнем карантине;

- 13941 человек, в том числе 1586 детей, сняты с карантина за весь период;

- 1143 кировчанина обследовались на коронавирус за минувшие сутки;

- более 67600 человек прошли тест на инфекцию за весь период.

Состояние пациентов преимущественно удовлетворительное, у 13 - тяжелое. Пятеро человек подключены к аппарату ИВЛ.

Коронавирус продолжает распространяться по региону. Так, на данный момент болезнь выявили в 35 районах области и ее центре.

Кировский завод «ЛЕПСЕ» начал выпускать увлажнители кислородно-воздушной смеси. Такие приспособления используются для лечения больных коронавирусом. В течение апреля завод выпустил две партии увлажнителей, 200 из них уже установлены в лечебно-профилактических учреждениях региона.

Кировские вахтовики продолжают возвращаться на родную землю. Так, 19 мая в область вернулись 76 жителей региона, работавших в Якутии. Сейчас они должны проходить двухнедельный карантин в обсерваторе на базе санатория «Солнечный» Кирово-Чепецкого района. Ранее, 16 мая, в регион вернулись из Сызрани 140 вахтовиков. Изначально они должны были изолироваться в стационаре на базе кировской больницы имени Бехтерева, однако Роспотребнадзор предписал им в итоге домашний карантин.

Наша область вошла в ТОП-3 субъектов страны с наиболее эффективным комплексом мер по борьбе с коронавирусом. Так, мы обогнали Республику Коми и немного отстали от Мурманской области по этим показателям. Прирост заболеваемости в нашем регионе ниже, чем в других регионах, благодаря определенным мерам. По исследованию ЭИСИ, это ослабление режима самоизоляции, проведение значимых акций и мероприятий в режиме онлайн и другие.

По всей стране медики жалуются на отсутствие выплат за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. В Кировской области Следком запустил горячую линию по номеру (8332) 485-100, позвонив на которую, врачи могут пожаловаться на данный факт. Кроме того, можно обратиться в интернет-приемную на сайте ведомства или в сообщения группы в соцсетях. По каждому обращению следователи проведут проверку и установят причины невыплаты денег.

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