Коронавирус в Кирове: 42 новых заболевших, 13 пациентов в тяжелом состоянии

19 Май 2020 2020-05-19T11:22:50+03:00

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Кировской области аукнулись майские праздники и тотальное безразличие к масочному режиму. По состоянию на утро 19 мая 2020 года зарегистрировано еще 42 случая заражения коронавирусом. Выздоравливающие, правда, не только не отстают, но даже опережают. Из инфекционных стационаров выписали сразу 56 пациентов.

Таким образом, по информации на 19 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1070 случаев заражения коронавирусом;

- 647 пациентов выздоровели;

- 5 человек умерли.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

По сообщению регионального Минздрава, 13 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том числе пятеро подключены к аппарату ИВЛ. Все заболевшие получают медицинскую помощь и лечение в полном объеме.

Сейчас на домашнем карантине находится 4458 кировчан, из них 538 детей. За весь период с него выписали 13941 человек, в том числе 1586 детей. За минувшие сутки на коронавирус обследовались 1143 кировчанина. Всего в регионе за весь период прошли тест на инфекцию более 67600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU