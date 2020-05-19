2020-05-19T11:22:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 42 новых заболевших, 13 пациентов в тяжелом состоянии

Пятеро человек подключены к аппарату ИВЛ
Ангелина Табрисова
Поделиться:
13 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.13 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Кировской области аукнулись майские праздники и тотальное безразличие к масочному режиму. По состоянию на утро 19 мая 2020 года зарегистрировано еще 42 случая заражения коронавирусом. Выздоравливающие, правда, не только не отстают, но даже опережают. Из инфекционных стационаров выписали сразу 56 пациентов.

Таким образом, по информации на 19 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1070 случаев заражения коронавирусом;

- 647 пациентов выздоровели;

- 5 человек умерли.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

По сообщению регионального Минздрава, 13 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том числе пятеро подключены к аппарату ИВЛ. Все заболевшие получают медицинскую помощь и лечение в полном объеме.

Сейчас на домашнем карантине находится 4458 кировчан, из них 538 детей. За весь период с него выписали 13941 человек, в том числе 1586 детей. За минувшие сутки на коронавирус обследовались 1143 кировчанина. Всего в регионе за весь период прошли тест на инфекцию более 67600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По факту пропажи четырехлетнего ребенка из деревни Якино возбудили уголовное дело
Коронавирус в Кирове: 42 новых заболевших, 13 пациентов в тяжелом состоянии
«Легко подключить, комфортно жить» — новая рекламная кампания «Ростелекома» про «Умный дом»
В Сунском районе не выплачивали компенсацию медработникам
Коронавирус в Кирове: наш завод выпускает увлажнители кислорода для лечения больных с COVID-19
На выплаты сотрудникам соцучреждений Кировской области направят 62 млн рублей
В Кировской области вводятся дополнительные электрички
Весь общественный транспорт Кирова оснастят видеокамерами
Кировская полиция сообщила приметы пропавшего четырехлетнего ребенка
Трое кировских тхэквондистов вышли в финал турнира ITF Diamond League
Слобожанин решил обмануть систему и потерял все имущество
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»
В Кирове снова можно сдать экзамен на права
Спортшкола в Кировской области оплатила несуществующий инвентарь
В Кировской области без вести пропал четырехлетний ребенок
На трассе в Кировской области столкнулись три автомобиля
Кировчанка лишалась 59 тысяч рублей, поверив в «подарок от банка»
Коронавирус в Кирове: пятеро пациентов на аппарате ИВЛ
130 миллионов рублей пойдут на благоустройство Советска и Омутнинска
Выплаты на детей от 3 до 7 лет в Кировской области можно оформить в МФЦ
В Кировскую область поступило более 9 млрд рублей из федерального бюджета
Кировская фирма не выплатила неоформленному сотруднику заработную плату
Прогноз погоды в Кирове с 18 по 22 мая: дождливо, холодно и грустно