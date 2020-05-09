Коронавирус в Кирове, последние новости на 9 мая 2020 года: 41 человек заразился, 45 выздоровели

В Кировской области зафиксировали еще 41 случай заражения новым вирусом. Радует то, что число людей, победивших болезнь, тоже растет - из инфекционных стационаров выписали сразу 45 человек.

Таким образом, по информации на 9 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 781 случай заражения коронавирусом;

- 188 пациентов выздоровели;

- 4 человека умерли;

- 5546 кировчан, из них 600 детей, находятся на домашнем карантине;

- более 2100 исследований на коронавирус провеидено в регионе за последние сутки;

- 1535 кировчан прошли тест на инфекцию за минувшие сутки.

Состояние пациентов, находящихся в региональных инфекционных стационарах, врачи оценивают в большинстве своем как удовлетворительное. Заболевших, нуждающихся в подключению к аппарату ИВЛ, сейчас нет. Всем находящимся на лечении оказывают необходимую медицинскую помощь.

В инфекционном стационаре на базе Кировской областной психиатрической больницы им. Бехтерева развернули еще 100 коек для заболевших коронавирусом. Напомним, что, помимо вышеуказанного, в регионе сейчас действует еще три госпиталя для зараженных: на базе Кировской инфекционной больницы, местного кожвендиспансера и одного из корпусов Талицкого детского санатория.

По сообщению регионального Минздрава, большинство зараженных коронавирусом кировчан - мужчины. Их количество - 61% от общего числа заболевших.

В общественных местах города собираются поставить дезинфицирующие кабины для жителей. Первым обладателем такого приспособления стал кировский Дом ветеранов. Кабина полностью автоматизирована и оснащена датчиками движения. За четыре-пять секунд она распыляет антисептический раствор во весь рост человека. Кроме того, в ней можно будет отдельно, более тщательно, обработать руки и мобильный телефон в специальном отсеке.

В связи с ослаблением ограничительных мер для ряда предприятий в Кировской области могут ввести так называемый «масочный режим». Его суть - в обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.

Тем временем, кировские предприниматели, пострадавшие от коронавируса, продолжают выходить на одиночные пикеты. 8 мая к зданию правительства области вышел бастовать директор одного из салонов красоты с требованием разрешить работать компаниям из этой сферы. Напомним, что это уже второй такой случай протеста - первой ласточкой стал гендиректор сети местных парикмахерских.

В то же время кировским бизнесменам поступит поддержка из государственного бюджета. На нашу область выделили более пяти миллионов рублей. Средства пойдут на неотложные меры поддержки для субъектов МСП, пострадавших из-за пандемии коронавируса.

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