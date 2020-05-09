Коронавирус в Кирове: 45 новых случаев заражения
Коронавирус выявили еще у 45 жителей Кировской области. Но и число выздоровевших увеличивается: за минувшие сутки из больницы выписаны еще 48 пациентов. За период карантина вылечились от коронавируса 236 человек.
Таким образом, по информации на 9 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:
- 826 случаев заражения коронавирусом;
- 236 пациентов выздоровели;
- 4 человека умерли;
- 5546 кировчан, из них 600 детей, находятся на домашнем карантине;
- 2800 исследований на коронавирус проведено в регионе за последние сутки;
- 2245 кировчан прошли тест на инфекцию за минувшие сутки.
По сообщению оперштаба, сейчас состояние пациентов разной степени тяжести, но преимущественно удовлетворительное. Заболевших, нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ, нет. Все больные получают необходимое лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU