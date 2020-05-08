2020-05-08T11:51:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировские предприниматели продолжают выходить на одиночные пикеты

Бизнесмены требуют разрешить работать их организациям
Карина Нагисова
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Бизнесмен требует у властей разрешить работу салонов красоты. Фото: vk.com/kirovonlineБизнесмен требует у властей разрешить работу салонов красоты. Фото: vk.com/kirovonline
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Кировский малый бизнес продолжает воевать с ограничительными мерами, введенными в регионе. Сегодня, 8 мая, на одиночный пикет вышел еще один местный предприниматель с требованием разрешить работу салонов красоты. Пост об этом появился в группе «Киров online».

Кировский бизнесмен, директор одного из кировских салонов красоты, вышел к зданию правительства области с требованием разрешить работать этим самым салонам. «Моим 12 сотрудникам нечем кормить свои семьи», - сообщала надпись на плакате, который предприниматель держал в руках.

Напомним, ранее на такой одиночный пикет с аналогичным требованием вышел другой кировский предприниматель, гендиректор сети местных парикмахерских Дмитрий Кочев. Только он сообщал о 114 сотрудниках, которым также нечем кормить своих детей.

Насколько известно сейчас, о продлении карантина пока что ничего не слышно. А, стало быть, ждать осталось недолго.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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