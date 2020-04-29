Кировский предприниматель вышел на одиночный пикет к зданию правительства

29 Апр 2020 2020-04-29T15:04:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Режим самоизоляции в Кирове продолжается, а нерабочие дни и вовсе грозятся продлить до 11 мая. Малый и средний бизнес трещит по швам, и местные предприниматели начинают бунтовать. Так, 29 апреля у здания правительства Кировской области прошел одиночный пикет.

Первыми сдали нервы у соучредителя и гендиректора сети одной из местных парикмахерских Дмитрия Кочева. Информация об этом появилась в соцсетях. Предприниматель вышел к зданию правительства с призывом разрешить салонам красоты работать с 1 мая. «114 сотрудникам моей компании не на что кормить своих детей», - написал он на плакате, который держал в руках.

Вполне вероятно, что это был не последний случай пикетов предпринимателей у здания правительства региона. Малому и среднему бизнесу, конечно, пообещали поддержку, однако теперь до нее нужно как-то дожить.

ИСТОЧНИК KP.RU