2020-04-29T15:04:54+03:00
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Кировский предприниматель вышел на одиночный пикет к зданию правительства

Бизнесмен требует разрешить работу салонов красоты
Карина Нагисова
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Предприниматель вышел к зданию правительства области с плакатом в руках. Фото: Анастасия БеловаПредприниматель вышел к зданию правительства области с плакатом в руках. Фото: Анастасия Белова
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Режим самоизоляции в Кирове продолжается, а нерабочие дни и вовсе грозятся продлить до 11 мая. Малый и средний бизнес трещит по швам, и местные предприниматели начинают бунтовать. Так, 29 апреля у здания правительства Кировской области прошел одиночный пикет.

Первыми сдали нервы у соучредителя и гендиректора сети одной из местных парикмахерских Дмитрия Кочева. Информация об этом появилась в соцсетях. Предприниматель вышел к зданию правительства с призывом разрешить салонам красоты работать с 1 мая. «114 сотрудникам моей компании не на что кормить своих детей», - написал он на плакате, который держал в руках.

Вполне вероятно, что это был не последний случай пикетов предпринимателей у здания правительства региона. Малому и среднему бизнесу, конечно, пообещали поддержку, однако теперь до нее нужно как-то дожить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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