Кировский юрист требует бесплатно раздавать маски населению

7 Май 2020 2020-05-07T16:47:45+03:00

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В Кировской области поговаривают о возможном введении «масочного режима», а как его соблюдать - непонятно. Местный юрист Ярослав Михайлов также озаботился этим вопросом - на своем, правовом, уровне. О чем и сообщил, как всегда, на своей странице в соцсетях.

Главные вопросы, которые интересуют юриста (как и всех остальных кировчан) - где, собственно, брать эти самые маски и откуда на них найти деньги? Средняя цена на медицинские маски в Кирове - около 35 рублей за штуку. Работы у многих по-прежнему нет, пусть список предприятий, чью деятельность разрешили вновь, и расширился.

Ярослав напирает на статью 41 Конституции РФ, согласно которой медицинскую помощь населению должны оказывать бесплатно. А, поскольку маски являются средством защиты от коронавируса, то и их должны раздавать просто так, по словам юриста. Запрос на эту тему он и отправил на имя губернатора Кировской области.

Кроме того, Ярослава очень взволновали ограничительные меры на территории региона.

- На каком основании региональные власти области установили обязательные к исполнению правила поведения для граждан и организаций в Кировской области? - требует разъяснить юрист. - Конституция Российской Федерации увязывает появления такого рода ограничений с введением режима чрезвычайного положения (ЧП), который не введен ни на территории РФ, ни в Кировской области.

Согласно же постановлению правительства региона, у нас введен режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU