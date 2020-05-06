В Кирове могут ввести «масочный режим»

6 Май 2020 2020-05-06T18:07:00+03:00

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Кировчан могут обязать соблюдать «масочный режим». О такой мере сообщили на очередном заседании оперштаба области.

«Масочный режим» предусматривает собой обязательное ношение медицинской маски в транспорте и общественных местах. Как сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Елизавета Белоусова, ослабление ограничительных мер возможно лишь при усилении контроля за их соблюдением. Сейчас же данные, по ее словам, говорят о том, что обстановка на фоне карантина стабилизируется.

Такой «масочный режим» уже соблюдается в некоторых регионах страны. К примеру, в Ленинградской, Московской, Свердловской, Челябинской и других областях.

ИСТОЧНИК KP.RU