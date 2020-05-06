2020-05-06T18:07:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кирове могут ввести «масочный режим»

Горожане будут обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах
Карина Нагисова
Поделиться:
Мера предусматривает собой обязательное ношение медицинской маски в общественных местах.Мера предусматривает собой обязательное ношение медицинской маски в общественных местах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Кировчан могут обязать соблюдать «масочный режим». О такой мере сообщили на очередном заседании оперштаба области.

«Масочный режим» предусматривает собой обязательное ношение медицинской маски в транспорте и общественных местах. Как сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Елизавета Белоусова, ослабление ограничительных мер возможно лишь при усилении контроля за их соблюдением. Сейчас же данные, по ее словам, говорят о том, что обстановка на фоне карантина стабилизируется.

Такой «масочный режим» уже соблюдается в некоторых регионах страны. К примеру, в Ленинградской, Московской, Свердловской, Челябинской и других областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24